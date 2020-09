De Vrij, infortunio con l’Olanda: la prima diagnosi. L’Inter lo ritrova

De Vrij è stato protagonista di un piccolo infortunio nelle ultime ore che l’ha costretto a dare forfait agli impegni con la Nazionale dell’Olanda. Il difensore centrale, secondo quanto riporta Sky, non avrebbe subito uno stop di natura muscolare. Di seguito tutti gli ultimi dettagli

I DETTAGLI SUL KO – Arrivano novità importanti sull’infortunio subito da Stefan de Vrij. Il centrale sarà costretto a saltare i prossimi impegni dell’Olanda e tornerà presto in Italia. In particolare, l’ex Lazio avrebbe accusato una piccola distorsione alla caviglia. Non si tratta dunque di un problema di natura muscolare. Il calciatore dovrebbe rimettersi a disposizione dell’Inter e tornare ad Appiano Gentile nella giornata di venerdì.