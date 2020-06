Vidal, Inter ci pensa. Ritorno Nainggolan difficile: piano per il centrocampo

Il centrocampo dell’Inter sarebbe atteso da una rivoluzione che potrebbe prevedere l’arrivo di Arturo Vidal e l’uscita definitiva di Radja Nainggolan

RIFONDAZIONE – Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, profonde modifiche attenderebbero il centrocampo dell’Inter. Fuori andrebbero Roberto Gagliardini e Borja Valero, niente riscatto per Victor Moses e probabile addio per Cristiano Biraghi. Permanenza per Ashley Young, Stefano Sensi, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Antonio Candreva. In entrata, oltre Sandro Tonali, ci sarebbero altri tre, di cui due esterni. Nel mirino Arturo Vidal, mentre il ritorno di Radja Nainggolan sarebbe ritenuto improbabile.

Fonte: Guido De Carolis – Corriere della Sera