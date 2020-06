Parma-Inter: Conte ne recupera uno, possibilità anche per Brozovic – Sky

Parma-Inter di domenica sera vedrà i nerazzurri in campo al Tardini con numerose assenze. Dopo la sfida contro il Sassuolo si sono aggiunte le squalifiche di Skriniar e Conte, ma il tecnico potrebbe recuperare due elementi fondamentali. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”

UN RECUPERO CERTO, UNO FORSE – Per la trasferta di Parma l’Inter recupera certamente Barella, Brozovic potrebbe partire dalla panchina: «Molte delle attenzioni vanno su Brozovic, la cui assenza si fa sentire. A oggi è difficile dare una risposta, il croato ha fatto allenamento differenziato ed è stato il primo ad andare via. A oggi ha forse chance di andare in trasferta, ma non di partire titolare. Barella ha saltato la sfida col Sassuolo per un affaticamento, ma sta bene per cui è da considerare presente a Parma».