Vidal-Inter, c’Ã¨ ottimismo. Tonali, derby di mercato con il Milan – Sky

Vidal-Inter, c’è ottimismo. Tonali, derby di mercato con il Milan – Sky

Condividi questo articolo

Vidal Espanyol-Barcellona

L’Inter è concentrata sul mercato in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi per il centrocampo nerazzurro è Arturo Vidal, in uscita dal Barcellona. Per Sandro Tonali, invece, è derby di mercato con il Milan. Il punto sul mercato nerazzurro da Riccardo Re per “Sky Sport”

MERCATO – Queste le ultime sul mercato dell’Inter da Riccardo Re: «Il Milan ha provato ad inserirsi su Tonali, ma la squadra rossonera è partita leggermente dopo all’Inter che è favorita ed è sostanzialmente avanti. Ci si aspetta un affondo da parte dei nerazzurri che, però, non è ancora arrivato. Vidal? È un nome molto caldo in chiave nerazzurra, questa volta sembra essere la volta buona per rivederlo in Italia. Un centrocampista di rottura che tanto piace ad Antonio Conte».