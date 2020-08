Ndombele, niente Francia: positivo al Covid! L’Inter osserva – Equipe

Ndombele

Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo francese L’Equipe, Tanguy Ndombele del Tottenham sarebbe positivo al Covid e già in quarantena. Il centrocampista del Tottenham, seguito da vicino anche dall’Inter, non è quindi stato convocato per i prossimi impegni della Francia di Didier Deschamps.

NIENTE NAZIONALE – Non sarà tra i convocati della Francia Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham seguito anche dall’Inter. Inizialmente chiamato dal Commissario Tecnico Didier Deschamps, il giocatore ha dovuto rinunciare a causa della positività al Covid-19. I nerazzurri osservano la situazione, dal momento che proprio il centrocampista degli Spurs era stato accostato alla squadra in un chiacchierato scambio con Milan Skriniar.

