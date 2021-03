Vidal contattato dal suo ex CT del Cile: ultimi mesi all’Inter?

Vidal sta recuperando dopo l’operazione della scorsa settimana, che lo terrà fuori per circa un mese. Nella prossima stagione, però, potrebbe non vestire più i colori nerazzurri: la Tercera in Cile fa sapere che il suo ex commissario tecnico l’ha contattato per portarlo a Marsiglia.

IN USCITA? – Jorge Sampaoli è da poche settimane l’allenatore del Marsiglia, ma ha già fatto una richiesta: Arturo Vidal. La Tercera fa sapere che l’ex commissario tecnico del Cile, che ha avuto il centrocampista dell’Inter nella vittoriosa Copa América del 2015, ha già avviato i contatti per provare a convincerlo. «Ci ha parlato, lo vuole a Marsiglia: è un’opzione che lo intriga, però vuole capire cosa succederà all’Inter nella prossima stagione», ha detto al quotidiano cileno una fonte vicina a Vidal. Non essendo più centrale nei piani di Antonio Conte la possibilità che a fine anno lasci subito l’Italia c’è.

Fonte: La Tercera – Rodrigo Fuentealba Aguilera

