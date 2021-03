Capello: «Serie A lontana dall’Europa? Anche metro arbitrale ridicolo!»

L’Italia porta zero squadre ai quarti di finale di Champions League, con Atalanta, Juventus e Lazio fuori agli ottavi dopo l’Inter ai gironi. Fabio Capello, su Sky Sport, sottolinea anche negli arbitri la differenza fra la Serie A e il calcio europeo.

FISCHIANO TROPPO – La Serie A non è riuscita a superare gli ottavi di finale di Champions League. Per Fabio Capello, fra i tanti motivi, ce n’è uno particolare: «Per giocare veloci anche gli arbitri. Fischiano continuamente, ogni volta che c’è un pestone interrompono: io ne ho presi mille, mai un fallo. Adesso prendono un pestone, si buttano per terra, urlano e simulano. Il metro arbitrale in Italia è ridicolo: non c’è continuità. Infatti, quando vediamo le partite in Europa, è sempre avanti e indietro e non buttano mai fuori la palla».

Pubblicità