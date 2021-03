Il Jiangsu si avvia verso la fine della sua storia calcistica. In Cina – precisamente il portale Titan Sports Plus – si annuncia il ritorno dalla massima competizione asiatica per club e si prospetta l’uscita definitiva dal mondo del calcio per il club di proprietà Suning

LUNGO ADDIO AL CALCIO – La AFC (Asian Football Confederation, ovvero la Confederazione Asiatica del Calcio) annuncia il ritiro dei campioni di Cina del Jiangsu dalla AFC Champions League 2021. Pertanto non ci sarà nessun playoff tra i sudcoreani del Pohang Steelers e i thailandesi del Ratchaburi, previsto per il 14 aprile, poiché entrambe le squadre accederanno direttamente alla fase a gironi dopo il ritiro del Jiangsu. Quando la competizione prenderà ufficialmente il via, il Jiangsu potrebbe non esistere. Probabilmente nulla di nuovo per quanto riguarda il club cinese di proprietà Suning, che ne ha già annunciato lo scioglimento (vedi articolo) ed è anche in battaglia legale con i dipendenti (vedi articolo). Oggi l’attenzione della famiglia Zhang deve essere tutta per l’Inter, con buona pace dei tifosi del Jiangsu.

