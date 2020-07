Vidal, Barcellona chiude le porte all’Inter? Nuova idea dei blaugrana – MD

Arturo Vidal sembrava destinato a lasciare il Barcellona nel corso della prossima finestra di calciomercato, magari in direzione Inter

CAMBIO DI ROTTA – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, ora però la partenza di Arturo Vidal sarebbe tutt’altro che scontata. Infatti il Barcellona potrebbe decidere di trattenere il centrocampista. E questo nonostante il cileno stia per entrare nella sua ultima stagione di contratto, in scadenza a giugno 2021. Ovviamente ancora non sarebbe certa la sua permanenza in Catalogna, soprattutto in virtù di una possibile proposta dell’ultimo minuto. Ma sarebbe avvenuto un cambio di rotta nei pensieri del club spagnolo. Il motivo risiederebbe nelle prestazioni offerte nel corso di questa stagione.

CONTROPARTITA – Precedentemente la società iberica avrebbe pensato di mettere Vidal sul piatto di Juventus o Inter come possibile contropartita per gli affari Miralem Pjanic o Lautaro Martinez. E ultimamente, stando a Liverpool Echo, si sarebbe fatto avanti anche Carlo Ancelotti con il suo Everton.

FONTI – Potrebbero essere quindi tutte di destinazioni sfumate. Difatti, stando a fonti vicine alla squadra blaugrana interpellate dal quotidiano spagnolo, nei diversi incontri sul prossimo progetto la direzione tecnica avrebbe sottolineato il lavoro, le prestazioni, la versatilità, lo stato fisico e la sua importanza all’interno dello spogliatoio. Tutti fattori che starebbero spingendo il Barça a propendere più per una cessione di Ivan Rakitic che del sudamericano.