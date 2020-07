UFFICIALE – Vertonghen lascia il Tottenham. Ritorno di fiamma Inter?

Jan Vertonghen, difensore accostato all’Inter, ha annunciato il suo addio al Tottenham dopo 8 stagioni con la maglia degli Spurs

ADDIO – Ad dichiarare l’addio al Tottenham è stato lo stesso Jan Vertonghen con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Quindi il mio tempo al club è finito. Una giornata triste per molte ragioni. Mi mancheranno gli amici che ho fatto qui, lo staff che fa correre il club, giocando nel nuovo fantastico stadio e ovviamente voi tifosi. Grazie per tutto il supporto nel corso degli anni. Siete stati fantastici. Abbiamo avuto molti ricordi incredibili, ma per ora è un addio CO #COYS“. Ora che è svincolato, l’Inter, spesso accostata negli scorsi mesi come club interessato a lui, tenterà di affondare il colpo e ingaggiare a parametro zero il difensore centrale belga?