Venerato: «Skriniar, comunicazione dell’agente all’Inter! Le cifre del PSG»

Venerato dà per certo Skriniar al PSG, più per la fine di questa stagione che entro gennaio. Intervenuto a Rai Sport durante TG Sport – Speciale Campionato, il giornalista afferma come l’agente Sistici abbia già informato l’Inter.

IN USCITA – Ciro Venerato dà i contorni della questione Milan Skriniar: «L’agente ha comunicato all’Inter che da luglio sarà un nuovo giocatore del PSG. Cinque anni, dieci milioni netti e quasi venti di bonus alla firma. Chi potrebbe rimpiazzare Skriniar a luglio? Si parla di Perr Schuurs del Torino, per il quale è arrivata un’offerta rifiutata del Leicester City da ventotto milioni più il cartellino di Dennis Praet».