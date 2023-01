Zara: «Lautaro Martinez grandi numeri! Lukaku? Non sicuro come prima»

Lautaro Martinez ha deciso Cremonese-Inter con una doppietta, portandosi a undici gol nella classifica marcatori di Serie A. Per il giornalista Furio Zara l’argentino è ormai sempre più leader, a differenza di Lukaku che fatica a entrare in forma. Il suo commento arriva da Rai Sport.

GLI ATTACCANTI – Furio Zara riassume la situazione legata al reparto offensivo dell’Inter: «Lautaro Martinez ruba la scena di sicuro. I numeri parlano di questo grandissimo momento di forma dell’argentino: è la quarta volta di fila che va in doppia cifra, ventuno gol l’anno scorso e già undici quest’anno, con l’ottava doppietta da quando è all’Inter. Lautaro Martinez sta facendo le meraviglie, però di Romelu Lukaku ci siamo dimenticati tutti: non Simone Inzaghi, che lo aspetta. Lautaro Martinez gioca meglio con Edin Dzeko, che agisce nel ruolo di 9-10 perché è un centravanti che può giostrare anche da rifinitore e ha fatto vedere grandi cose. La coppia titolare dell’Inter è questa, poi se Lukaku tornerà ai suoi livelli può giocare ma non è detto che succeda presto».