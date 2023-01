Giordano: «Lautaro Martinez ciò che tocca lo trasforma in oro! Dzeko che assist»

Giordano, da ex attaccante, è felice di vedere Dzeko e Lautaro Martinez che duettano come in occasione del gol dell’1-2 di Cremonese-Inter. Da TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport + arriva un suo elogio.

L’AIUTO DI COPPIA – Bruno Giordano valuta il duo d’attacco dell’Inter a Cremona: «Lautaro Martinez? Quando hai un giocatore come Edin Dzeko ci gioca bene chiunque. Lui sa giocare a calcio, sa trovare i tempi di giocata e fare assist. Quello che fa sul secondo gol, di prima, è bellissimo. Simone Inzaghi dice che gol come quello di David Okereke se ne vedono pochissimi? All’andata ha fatto lo stesso gol, così all’incrocio dei pali. Si vede che con l’Inter ha questo vizietto di fare gol all’incrocio. Detto questo chiaramente, dopo la partita col Napoli e il Milan in Supercoppa Italiana, ci si aspettava un’Inter con continuità. Ha vinto a Cremona ma non ha convinto più di tanto, ha avuto una bella reazione perché Lautaro Martinez quello che tocca lo trasforma in oro».