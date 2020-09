Vecino al Napoli? Pupillo di Gattuso: le cifre e la formula con l’Inter – Sky

Vecino può passare al Napoli dopo aver fatto tre anni all’Inter. Il centrocampista uruguayano, al momento infortunato, è una delle voci di mercato di giornata: Gianluca Di Marzio, sempre da “Calciomercato – L’Originale”, spiega come si può chiudere l’operazione e il ruolo che ha Gattuso.

RICHIESTA PRECISA – Gianluca Di Marzio prosegue: «Antonio Conte vuole una rosa sfoltita e ha chiesto diverse cessioni. Oltre ad Antonio Candreva alla Sampdoria, che vedremo se si concretizzerà, la sorpresa della giornata è la trattativa per Matias Vecino al Napoli. L’abbiamo detto durante il giorno: confermiamo che ci sono contatti in corso fra l’Inter, il Napoli e l’agente Alessandro Lucci. Stanno cercando la formula giusta, che dovrebbe essere prestito con diritto di riscatto: l’Inter vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto a determinate presenze, il Napoli vorrebbe non farlo ma si può arrivare a un accordo. La cifra del riscatto è intorno ai diciotto milioni di euro, il Napoli la vorrebbe più bassa. Questo fa capire che si è entrati nel vivo della trattativa per la conclusione finale. Vecino attualmente è infortunato, dovrebbe tornare fra un mese e mezzo circa: ecco perché si può prendere a cifre favorevoli. Poi Vecino è un pallino di Gennaro Gattuso, lo voleva già a gennaio e pensa che nel Napoli possa giocare sia nei tre di centrocampo sia come trequartista».