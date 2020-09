Kanté possibile, l’Inter “spera” nel PSG. Un big in uscita, 2 a Genova – SI

Kanté continua a essere la grande richiesta di Conte per il mercato estivo. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – spiega qual è la situazione dell’Inter, che per il momento lavora su nomi meno importanti. E un “favore” potrebbe arrivare dal PSG

TRATTATIVE MINORI – L’Inter fa mercato in uscita nella stessa città, Genova, come confermato da Alfredo Pedullà: «Il difensore Andrea Ranocchia si sta riavvicinando al Genoa (vedi articolo). Il centrocampista Antonio Candreva ha detto sì alla Sampdoria (vedi articolo). Intanto Diego Godin è andato al Cagliari. E Matteo Darmian è in entrata dal Parma». Tutto confermato, quindi.

SOGNO DI MERCATO – Pedullà specifica cosa serve per completare il centrocampo con il grande colpo richiesto da Antonio Conte: «Non basteranno queste operazioni minori per arrivare a N’Golo Kanté, per cui ci vuole un’uscita importante. L’Inter deve sacrificare uno tra Marcelo Brozovic e Christian Eriksen. Magari arriva un’offerta importante dal Paris Saint-Germain per uno dei due oppure arriva dall’Inghilterra. O riescono a impostare uno scambio. Servono 40-50 milioni di euro da riversare nelle casse del Chelsea per Kanté, ma non negli ultimi giorni di mercato. Kanté è un sogno difficile ma possibile. Milan Skriniar è un’altra storia (vedi articolo)».