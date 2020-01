Vecino destinato a lasciare l’Inter: 2 club su di lui. Asamoah via? Il punto

Vecino e Asamoah, da titolari inamovibili nella scorsa stagione a possibili partenti. L’Inter si è concentrata sulle entrate, ma è tempo anche di cedere. Qualcosa si sta muovendo per l’ex Fiorentina, mentre l’addio dell’esterno non è da escludere: di seguito le ultime novità riportate da “Sportitalia”

DUE NOMI IN PARTENZA – Lo scambio con Allan non è fattibile, ma Matias Vecino sembra comunque destinato a lasciare l’Inter. Si è parlato di diversi club sul centrocampista nelle ultime settimane: ora sul calciatore restano Everton e Tottenham. Vedremo se ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni. Da tenere d’occhio anche la situazione legata ad Asamoah: oggi l’agente era in sede, non è da escludere il suo addio a gennaio. I nuovi esterni acquistati, gli infortuni e il rendimento potrebbero indirizzare la decisione.