Allan nei piani dell’Inter. Contatti col Napoli per giugno: no per Vecino – SI

Condividi questo articolo

Allan potrebbe essere uno dei prossimi colpi dell’Inter sul mercato, ma solo in estate. Il centrocampista è in rotta con il Napoli e sembra ideale per il gioco di Conte per caratteristiche. I due club ne hanno parlato negli ultimi giorni, ma è fallito il tentativo di scambio con Vecino: le ultime da “Sportitalia”

SCAMBIO FALLITO – Inter e Napoli discutono e non solo dell’operazione Politano. I due club hanno parlato anche di Allan, nome in partenza e che piace molto ai nerazzurri. Lo scambio con Vecino è stato proposto, ma non è mai decollato. I partenopei, infatti, hanno rifiutato la contropartita e c’era un problema di valutazioni: non hanno alcuna intenzione di svalutare l’ex Udinese. E’ una pista che resta in piedi per l’estate.