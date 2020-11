Vanheusden infortunato, Inter gli sta vicino: la situazione per il suo futuro

Zinho Vanheusden Standard Liegi

Zinho Vanheusden, ancora una volta KO per un grave infortunio, ma non per questo l’Inter lo avrebbe tolto dai propri piani: il punto

FUTURO – Fabrizio Romano ha spiegato nel dettaglio la situazione relativa a Zinho Vanheusden, difensore centrale belga che si è fatto male nuovamente al crociato, su “Calciomercato.com”. Il giornalista afferma che l’infortunio per il giocatore è stato «una batosta per il difensore che già aveva avuto diversi infortuni, adesso allo Standard Liegi. L’Inter però mantiene il controllo sempre su di lui per il futuro. È un giocatore è monitorato con grande stima. Cresciuto in nerazzurro, per questo i dirigenti continuano a tenerlo sotto controllo, anche grazie agli accordi verbali con lo Stardard che potrebbero riprendere in futuro. Ecco, l’Inter ha detto nuovamente al giocatore di credere in lui, di stare tranquillo, di pensare al recupero perché può esserci ancora una maglia nerazzurra nel suo futuro. Naturalmente dipenderà dal suo percorso, al di là dell’infortunio. Inter che è voluta stare vicino a Vanheusden, un giocatore che nei piani del club rimane sicuramente in considerazione. Adesso il tempo di recuperare da un altro infortunio. E poi Vanheusden, ancora giovanissimo, potrà giocarsi l’Inter che verrà».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com