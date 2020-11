Inter-Torino, tifosi protagonisti a distanza con il Social Wall: le info utili

Condividi questo articolo

Inter-Benevento San Siro porte chiuse

Riparte la Serie A dopo lo stop del campionato per le nazionali con l’Inter impegnata contro Torino: tifosi nerazzurri “in campo” con il Social Wall

INTER-TORINO – A seguire il comunicato pubblicato sul sito dell’Inter. “Dopo la sosta per le nazionali l’Inter torna in Campionato per la sfida contro il Torino al “Meazza” e i fans nerazzurri potranno ancora essere protagonisti con i propri selfie sulla terza fila di LED a bordocampo. Come per le altre gare casalinghe, ci sarà la possibilità di sostenere da casa la squadra grazie al Social Wall Together as a team.“.

SOCIAL WALL – “Il social wall è indirizzato a tutti i tifosi, che potranno condividere i propri selfie prima e durante la partita su Facebook, Instagram (con profilo pubblico) e Twitter, utilizzando l’hashtag #togetherasateam e il tag @Inter.”

INFO UTILI – “Di seguito le info utili:

Condividi un tuo selfie a mezzo busto mentre inciti o esulti

Utilizza se possibile uno sfondo neutro e assicurati che l’immagine sia luminosa

Non condividere foto con altre persone oltre te o di minorenni

Non mettere in mostra marchi molto evidenti

Indossa maglie Inter solo se ufficiali

Utilizza l’hashtag #TogetherAsATeam e tagga @inter

“.

Fonte: Inter.it