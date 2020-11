Crotone-Lazio, allerta meteo e rischio rinvio! Le ultime sulla sfida di oggi

Condividi questo articolo

Crotone logo

Crotone-Lazio si gioca oggi alle 15, un nubifragio però avrebbe colpito la Calabria proprio nelle ultime ore e il match potrebbe essere a rischio. Le ultime riguardo la sfida di oggi.

ALLERTA METEO – Crotone-Lazio, allerta meteo per la sfida in programma oggi alle 15 allo stadio “Ezio Scida”. Un vero e proprio nubifragio avrebbe colpito la Calabria nelle ultime ore, e il match potrebbe dunque essere a rischio rinvio. Considerando però la mancata presenza del pubblico a causa dell’emergenza Coronavirus (Covid-19), potrebbe ridurre le problematiche legate all’ordine pubblico, resta però l’incognita delle condizioni del terreno. È in corso al momento una riunione della Prefettura.