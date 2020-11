Lukaku vuole aiutare Eriksen, occasione giÃ  in Inter-Torino?

Lukaku vuole aiutare Eriksen, occasione già in Inter-Torino?

Romelu Lukaku Inter

Lukaku ha un nuovo obiettivo: aiutare Eriksen a sbocciare in maglia Inter. L’occasione per dimostrarlo in campo potrebbe arrivare subito in Inter-Torino.

INVITO DECISO – Eriksen è un tema sempre caldo in ottica Inter. Cosa fa, cosa non fa, se gioca, se non gioca, quanto gioca, come gioca. Praticamente appena finiti gli impegni con la sua nazionale, Lukaku si è preso la responsabilità di parlare del suo compagno in nerazzurro. Con delle dichiarazioni a metà tra una difesa e un invito deciso a migliorare. Bastone e carota.

CONCETTI DA LEADER – Lukaku ha parlato da leader. Non ha usato i soliti giri di parole retorici, ha affrontato l’argomento. E soprattutto se ne è fatto carico. Da uomo di riferimento di spogliatoio e squadra dell’Inter vuole trovare il mondo di spingere Eriksen a dare quello che può. Che è tanto. Arriverà subito la prima occasione?

OCCASIONE SUBITO – Conte non impazzisce all’idea di far giocare Eriksen, questo ormai è chiaro. Però in più occasioni l’ha fatto partire titolare. A una condizione: che la partita non fosse un big match. Inter-Torino è una sfida con forte sapore di storia, ma oggi non un incontro di cartello. E il danese potrebbe mettere in campo anche la carica positiva che riceve sempre nel ritiro della Danimarca. Il tecnico potrebbe sfruttare questa congiuntura positiva, cercando poi un evento fortunato che dia una svolta alla situazione. Certo poi dell’aiuto in campo del suo leader Lukaku.