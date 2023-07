UFFICIALE – Brozovic saluta l’Inter: è un nuovo giocatore dell’Al-Nassr!

Brozovic saluta ufficialmente l’Inter per trasferirsi in Arabia Saudita. Ufficiale l’acquisto dell’Al-Nassr che con una nota comunica l’acquisto.

UFFICIALE – L’Al-Nassr rende ufficiale con una nota l’acquisto di Marcelo Brozovic dopo il video di presentazione: «La stella della nazionale croata e dell’Inter firma ufficialmente con l’Al-Nassr».

#AlNassr has officially signed with the Croatian Star Marcelo Brozović ✍️

We wish him good luck with our stars 💛#BrozovićIsYellow 🤩 pic.twitter.com/rWf0vNEcHt

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 3, 2023