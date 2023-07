Onana, Handanovic e il futuro. Inter, quante incognite tra i pali! – Sky

Nel taccuino di Marotta la lista dei portieri occupa una pagina importante. Tanti i nomi che valuta l’Inter, in attesa di conoscere il destino di Onana ed anche di Handanovic.

PROFILI – Le valutazioni che si appresta a fare l’Inter per quanto riguarda la figura del portiere sono numerose. Tutto dipende dal futuro di André Onana, che ha dei colloqui in corso col Manchester United, ma anche di Samir Handanovic. Quest’ultimo attualmente è svincolato dall’Inter, ma non è escluso che possa accettare di proseguire in nerazzurro come secondo portiere. Di conseguenza i nerazzurri non possono evitare di guardarsi intorno, cercando di individuare i profili migliori in circolazione per quel ruolo. A questo proposito, Sky Sport 24 fa alcuni nomi, specificando che l’Inter non ha ancora definitivamente scelto fra questi. Il primo è Anatolij Trubin, per il quale servirebbe un’investimento intorno ai 20 milioni di euro. Al portiere dello Šachtar si aggiunge quello del Valencia. Giorgi Mamardashvili piace molto ai nerazzurri ma verrebbe a costare una decina di milioni in più rispetto al primo. Il terzo estremo difensore nel mirino dell’Inter è Emil Audero della Sampdoria che, però, verrebbe acquistato come secondo. In questo caso, quindi, se Handanovic dovesse definitamente salutare l’Inter.

Fonte: Sky Sport 24 – Marco Demicheli