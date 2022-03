UFFICIALE – Brazao, odissea finita! Firma col Cruzeiro, la formula

Brazao da un mese era in una sorta di limbo, nel senso che si sapeva che fosse in procinto di trasferirsi al Cruzeiro ma mancava l’ufficialità. Ora, finalmente, c’è anche l’annuncio del club brasiliano.

NUOVA USCITA – Gabriel Brazao lascia l’Inter e si trasferisce in prestito al Cruzeiro. Ora c’è anche l’ufficialità: giocherà nella squadra che ha Ronaldo come proprietario. Già da tempo si allenava con il club di Belo Horizonte, adesso potrà anche disputare partite. La prossima è domenica alle 22 (ora italiana) in casa dell’Atlético Mineiro nel Mineirao, il campionato statale. Brazao avrà come compagno di reparto una vecchia conoscenza del calcio italiano, Rafael Cabral, che sarà il portiere titolare. Per lui si tratta di un ritorno, visto che l’Inter (via Parma) l’aveva preso da lì a gennaio 2019, non si sa la data di fine prestito ma Brazao dovrebbe restare al Cruzeiro almeno per tutto il 2022.