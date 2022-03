Nosotti: «Inter, la Salernitana un esame! Fuori Perisic? Darmian sa fare…»

Dagli studi di Sky Sport 24, Marco Nosotti, ha presentato la gara di questa sera tra Inter e Salernitana. Esame da non sbagliare per i nerazzurri e una considerazione sullo switch Perisic-Darmian

POCA BRILLANTEZZA − Nosotti studia il momento dei nerazzurri: «Simone Inzaghi deve trovare delle soluzioni a quello che è il miglior attacco del nostro campionato che si è fermato. Non segna da 4 partite consecutive, si sono fermati i suoi uomini gol. Lautaro Martinez non segna in campionato dalla gara d’andata. Questa Inter, che ha cambiato il suo modo di giocare e palleggiare, qualcosa dal punto di vista della brillantezza e della forza fisica lo ha perso. 53 tiri e non segnare significa che c’è qualcosa da aggiustare. Ivan Perisic non c’è? Matteo Darmian bravo in quella situazione lì».

ESAME − Per Nosotti, questa sera snodo fondamentale: «Salernitana? Un esame per capire come sta di testa e come stanno fisicamente. Poi c’è una squadra che arriva da 4 pareggi e sta facendo una seconda parte di campionato encomiabile. Per l’Inter, esame per capire come sta, rimane oggi la squadra più completa insieme al Napoli».