De Rosa: «Inter, ogni cosa positiva è guadagnata ora. Due conti sul Bologna»

L’Inter stasera giocherà contro la Salernitana dopo un momento molto negativo a livello di risultati, realizzazione e nelle ultime partite anche gioco. De Rosa, ospite di Sky Sport 24, ricorda anche la partita da recuperare col Bologna.

IL DUBBIO – Geri De Rosa valuta l’avvicinamento al match con la Salernitana: «In questo momento qualche dubbio e qualche incertezza è sorta nell’ambiente Inter. È vero che c’è sempre la partita col Bologna da recuperare, però un conto è quando si giocherà farlo da prima in classifica e un conto invece se potrà valere il primato. Cambia tutto dal punto di vista psicologico. L’Inter è in un momento in cui ha una piccola crisi di fiducia in alcuni giocatori e in generale nel gruppo. Sicuramente la condizione di alcuni giocatori chiave non è il massimo, quindi ogni cosa positiva è tanto di guadagnato proprio per la crescita di questa squadra e il ritorno a quella condizione superlativa che abbiamo visto per tanti mesi in questa stagione».