Sugoni: “Vidal, spedizione Barcellona può cambiare tutto. Eriksen-Inter…”

Condividi questo articolo

Vidal ed Eriksen sono i principali nomi di calciomercato per l’Inter a gennaio. Il giornalista Alessandro Sugoni, dopo aver parlato di Young (vedi articolo), nell’ultima edizione di Sky Sport 24 ha aggiornato anche sulla caccia al centrocampista.

PRIORITÀ INTER – Alessandro Sugoni approfondisce le novità odierne dalla Spagna (vedi articolo): «Arturo Vidal è volato in Arabia Saudita con il Barcellona. La curiosità è che sul volo Vidal è stato contornato dal presidente del Barcellona e dai compagni più importanti. I rapporti con Ernesto Valverde non sono idilliaci, poi c’è la richiesta fatta al Barcellona per i premi della stagione scorsa. Il pressing è anche di Antonio Conte, che per Vidal aspetterebbe anche l’ultimo momento pur di prenderlo. È l’uomo che ha individuato anche per necessità tecniche e caratteriali, l’ha avuto alla Juventus e hanno vinto insieme. Se c’è un allenatore che ti vuole così tanto, in una squadra che sta crescendo, e dall’altra uno che ti mette dentro quando la squadra perde e non ti considera un intoccabile qualche dubbio può venire. Però bisogna capire la volontà del Barcellona e le tempistiche per la Supercoppa di Spagna. Per forza di cose il discorso entrerà nel vivo dopo il ritorno del Barcellona, e il risultato di questa spedizione può cambiare tutto».

L’ALTRO – Oltre a Vidal si parla tanto anche di Christian Eriksen. Sugoni prosegue sull’Inter, dando però poche possibilità di prendere il danese a gennaio: «Filtrano cifre tra venti e venticinque milioni di euro. Bisogna capire cosa vuole fare Eriksen, che se firma un contratto dall’1 febbraio va a zero e strappa un certo ingaggio, magari adesso se uno deve pagare la cifra al Tottenham si abbassa l’ingaggio. Soprattutto l’Inter, da quello che sappiamo, non ha la forza economica adesso per fare entrambe le operazioni. Anzi, già per arrivare al budget necessario che chiede il Barcellona (per Vidal, ndr), venti milioni di euro, l’Inter farebbe fatica. L’Inter su Eriksen c’è, ma portando avanti discorsi in chiave estiva, dove però ci sarebbe una concorrenza molto alta».