Young, scelta Inter chiara: l’operazione si fa solo in un caso – Sky

Young all’Inter? Probabile, ma si attende la risposta del Manchester United (vedi articolo). Il giornalista Alessandro Sugoni, intervenuto nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, ha spiegato come i nerazzurri vorrebbero raggiungere l’accordo per l’inglese.

ORA O MAI PIÙ – Alessandro Sugoni spiega come il terzo acquisto dal Manchester United, dopo Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, può avvenire solo a gennaio: «Ashley Young è anche, oltre a essere un giocatore d’esperienza che può coprire entrambe le fasce, un’opportunità di mercato. Va in scadenza di contratto a giugno, però l’Inter l’operazione vuole farla soltanto se si conclude a gennaio. Tredici presenze in Premier League, tre in Europa League con un gol e un assist. È un giocatore che sa farsi valere anche in fase offensiva, perché lui nasce come giocatore offensivo. Porterebbe quel pizzico di esperienza e personalità che Antonio Conte chiede».