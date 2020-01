Young, il Manchester United sceglie: risposta all’Inter in arrivo

Young del Manchester United, da ieri sera, è diventato improvvisamente un obiettivo dell’Inter. In Inghilterra BBC Sport dà la giornata di oggi come cruciale per definire il futuro del terzino classe 1985, in scadenza di contratto con i Red Devils.

IN USCITA, SUBITO O A GIUGNO – Ashley Young, capitano del Manchester United, ha iniziato a discutere con l’Inter per un trasferimento a gennaio. BBC Sport fa sapere che non c’è stata ancora una decisione in merito da parte del Manchester United, che deve scegliere se lasciar partire il difensore in questo primo mese dell’anno. Tuttavia, sulla proposta dell’Inter, una risposta del club inglese arriverà nelle prossime ore. Young è in scadenza di contratto al 30 giugno, da una settimana può firmare da svincolato per la prossima stagione ma l’Inter lo vuole subito. Ieri sera, al termine del derby di Carabao Cup perso 1-3 contro il Manchester City, il manager dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer non ha voluto commentare le voci sul giocatore (vedi articolo). La trattativa entra nel vivo, a breve sono previste ulteriori novità. Oggi, quindi, sarà una giornata chiave per capire il futuro di Young: sarà lui il primo rinforzo di gennaio dell’Inter?

Fonte: BBC.com – Simon Stone