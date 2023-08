Stankovic, l’Inter apprezza ma non si affida. Progetti a lungo termine – TS

L’Inter ha intenzione di affidarsi a Filip Stankovic, ma solo in futuro. TuttoSport illustra il piano della società nerazzurra per il portiere figlio d’arte.

PROGETTO PER IL FUTURO – Simone Inzaghi si affida al giovane Filip Stankovic nel pre-campionato e il giovane risponde subito più di un semplice ‘presente’. Il figlio d’arte, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha dimostrato di essere affidabile e sicuro fra i pali della porta. Nonostante il classe 2002 si sia guadagnato gli applausi anche da parte dei tifosi, l’Inter ha deciso di non affidare a lui il ruolo vacante di secondo portiere. Secondo TuttoSport la società nerazzurra ha altri piani per Stankovic, almeno per il momento. Il giovane estremo difensore, infatti, verrà ceduto in prestito per fare maggiore esperienza in un altro club. Nelle intenzioni future, però, c’è quella di farlo tornare a Milano successivamente, per investirlo definitivamente della carica di primo portiere.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna