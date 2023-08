Sommer, il giorno della svolta: l’Inter non aspetta più! Poi il blitz per il secondo – TS

Il tempo della pazienza è scaduto, l’Inter vuole accelerare per l’arrivo di Sommer e anche per il secondo portiere. Le ultime da TuttoSport sulle due situazioni.

TEMPO SCADUTO – La pazienza dell’Inter sembra essere finita: il promesso sposo Yann Sommer serve a Milano, e anche subito. Simone Inzaghi vorrebbe il suo nuovo primo portiere già a disposizione per il rientro a lavoro ad Appiano Gentile in programma per sabato prossimo. Ma sarà difficile vedere il portiere svizzero, che oggi tornerà a Monaco dopo il tour giapponese, nella metropoli lombarda già domani per le visite mediche. Tuttavia, secondo TuttoSport, l’Inter ha deciso di schiacciare il piede sul pedale dell’acceleratore. Nonostante il Bayern Monaco non abbia trovato un portiere sostituto il tempo dell’attesa nerazzurra è terminato. Se entro oggi i tedeschi non apriranno alla partenza di Sommer l’Inter probabilmente deciderà di sbloccare la situazione attraverso il pagamento integrale della clausola da 6 milioni di euro. Risolta la priorità, la dirigenza nerazzurra si butterà a capofitto nell’operazione per completare il reparto dei pali. Inzaghi, infatti, ha bisogno anche del secondo portiere, che non sarà Filip Stankovic. Anatolij Trubin resta il preferito, come resta alta però la richiesta per lui dello Shakthar Donetsk. Emil Audero è un altro dei papabili nomi, al quale si è aggiunto anche quello di Bento Matheus Krepski dell’Athletico Paranaense. Per quest’ultimo l’Inter sta valutando le cifre, che sarebbero comunque superiori ai 10 milioni di euro.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini