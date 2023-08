Cuadrado offre il testimone a Inzaghi per una nuova staffetta nell’Inter

Juan Cuadrado sta continuando ad ambientarsi nel mondo Inter. E, alla luce delle amichevoli giapponesi contro Al Nassr e PSG, offre un’importante spunto tattico a Simone Inzaghi, da approfondire nel corso della stagione 2023/24.

FRECCIA A DESTRA – In attesa di scendere in campo a San Siro con la maglia dell’Inter, il neo-arrivato Juan Cuadrado si sta ambientando nelle dinamiche di campo. E sul suo diario può annotare i due ottimi ingressi a gara in corso contro Al Nassr e PSG. Oltre un’ora di gioco in cui il colombiano dimostra tutte le qualità con cui proverà a far tacere i tifosi inferociti per il suo passato. Inaugurando una nuova possibile staffetta nel piano gara di Simone Inzaghi.

ESTERNI PARALLELI – Fino all’arrivo di Cuadrado, Denzel Dumfries era abbastanza sicuro del suo posto da esterno destro. Con 3.442 minuti in campo è stato il sesto giocatore di movimento più utilizzato da Inzaghi la scorsa stagione. Al tempo stesso, la stagione 2022/23 del colombiano è quella con più presenze (47) in carriera e la terza per minuti giocati (3.290) negli anni bianconeri. Anzi, Cuadrado ha giocato mediamente più di Dumfries addirittura, 70 minuti contro 60. Dati che all’Inter potranno trovare un equilibrio nella stagione 2023/24, sfruttando proprio le caratteristiche del Panita.

ASSO NELLA MANICA – Cuadrado ha doti offensive nettamente superiori a quelle di Dumfries. E a dirlo non sono tanto gli impegni pre-stagionali di queste settimane, ma l’intera carriera del numero 17 nerazzurro. Cuadrado sa saltare l’uomo (53% dei dribbling riusciti lo scorso anno, contro il 45% dell’olandese, secondo i dati Sofascore) e sa trattare meglio il pallone (precisione dell’87% nei passaggi, 79% per Dumfries dalla stessa fonte). Tuttavia l’ex Juventus ha anche otto anni in più del numero 2 nerazzurro, motivo per cui non può ambire a trovare all’Inter lo stesso minutaggio degli anni scorso. Può tuttavia risultare un innesto estremamente incisivo a gara in corso, contando su una maggior freschezza di condizione e una miglior capacità di penetrazione. Un’arma in più nel portafoglio tattico dell’Inter di Inzaghi.