Sommer, l’Inter tira sul prezzo. Il motivo è legato al nuovo attaccante! – SI

L’Inter è vicina a chiudere per Sommer ma temporeggia per risparmiare sulla clausola del Bayern Monaco. Il motivo, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà su Sportitalia, è legato al futuro attaccante.

SCONTO – Continuano le trattative dell’Inter per Yann Sommer ma non solo. Alfredo Pedullà spiega la situazione e il motivo per cui i nerazzurri tirano sul prezzo: «L’Inter i sei milioni di euro per Sommer li può mettere in cinque minuti sul tavolo. In questo momento, essendo i nerazzurri in una situazione complicata da almeno dieci sessioni di mercato, vogliono cercare lo sconto perché hanno l’intenzione di mettere da parte un tesoretto per prendere il miglior attaccante possibile in circolazione. Ad oggi per l’Inter questo profilo offensivo è Folarin Balogun dell’Arsenal. Sommer lo vuole prendere e, in qualche modo, lo prenderà ma vuole risparmiare due milioni».