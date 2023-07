Balogun, l’Inter ha in testa solo lui. Ecco il piano per spuntarla con l’Arsenal – SI

In cima alla lista dei desideri dell’Inter c’è Balogun. I nerazzurri aspettano di capire quale sia la richiesta dell’Arsenal e progettano il colpo. Di seguito le informazioni riportate da Pedullà.

TESORETTO – Come spiegato pochi minuti fa da Alfredo Pedullà, in collegamento con Sportitalia, la trattativa dell’Inter per Yann Sommer è strettamente collegata al prossimo colpo in attacco. Così il giornalista sull’argomento: «L’Inter ha in testa un solo nome che è Folarin Balogun, per questo momento non ha fretta di andare a sondare le altre soluzioni alternative. C’è il desiderio di investire i soldi che avrebbero voluto investire su Lukaku, circa 35 milioni di euro più bonus, per arrivare al talento dell’Arsenal individuato come rampa di lancio. L’Inter vuole fare il tesoretto per avvicinarsi a Balogun e per regalare un attaccante ritenuto ottimo da tutto l’entourage. I nerazzurri stanno cercando di capire, tramite intermediari, quale sarà la richiesta dell’Arsenal. Potrebbe anche essere superiori ai 40 milioni di euro ma non di 50 o 60. Ecco per quale motivo l’Inter non ha fretta».

Fonte: Sportitalia – Alfredo Pedullà