Morata, segnali dall’Atletico Madrid? La strategia dell’Inter – Sky

Alvaro Morata è nella lista degli attaccanti su cui c’è l’interesse dell’Inter. Momento di stallo con l’Atletico Madrid, la strategia nerazzurra secondo Sky Sport.

CHANCE – Alvaro Morata ha già avuto contatti con l’Inter, i suoi agenti sono passati qualche giorno fa in sede per parlare con la dirigenza. Il calciatore vuole assolutamente tornare in Italia, i colloqui in Viale della Liberazione sono andati bene. Il problema è la trattativa con l’Atletico Madrid, che non si muove dalla valutazione di 20 milioni di euro circa. L’Inter aspetterà qualche giorno per capire se la richiesta si abbasserà, intanto c’è anche la trattativa con l’Arsenal per Falorin Balogun in piedi.