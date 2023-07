Fontana: «Inter, auguro uno come Handanovic! Onana? Non sono un suo fan ma…»

Alberto “Jimmy” Fontana, ex portiere dell’Inter tra il 2001 e il 2005, parla degli ormai ex Onana e Handanovic con occhio al futuro. Di seguito il pensiero dell’ospite di Radio Sportiva.

FONDAMENTALE – Alberto Fontana esprime il proprio parere sui portieri che l’Inter ha salutato e dice la sua sul prossimo che occuperà quel posto. Intervenuto nella trasmissione radiofonica, l’ex estremo difensore afferma: «Auguro all’Inter di trovare un altro portiere che faccia quello che ha fatto Samir Handanovic perché il suo è stato un decennio incredibile. André Onana a livello di marketing è stata un’operazione incredibile. Se si guarda il bilancio e l’acquisto a parametro zero i dirigenti hanno fatto davvero bene. Io ammetto di non essere un fan di Onana ma l’Inter è l’Inter e i giocatori che entrano in quell’ottica per quel ruolo devono essere molto importanti. È un ruolo in cui il feeling con i compagni è molto importante. Il portiere deve conoscere i propri compagni perché quell’alchimia è fondamentale. Io credo che l’Inter nei suoi taccuini abbia già tutti i nomi che vuole. Mi auguro che non arrivino in date troppo lontane perché».