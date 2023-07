Lautaro Martinez, clamorosa offerta dall’Arabia Saudita. Le cifre

Già è arrivata una clamorosa offerta dall’Arabia Saudita per Lautaro Martinez. Il calciatore argentino ha attirato l’interesse così come tanti altri, ma per ora nessuna risposta secondo Cesar Luis Merlo di Tyc Sports.

CLAMOROSO – 60 milioni all’anno per 4 stagioni: questa l’offerta arrivata a Lautaro Martinez dall’Arabia Saudita. Nessun via libera dal calciatore per la trattativa con il suo club, quindi l’Inter può essere tranquilla per adesso. Anche per l’argentino si apre questa possibilità, i contatti con i nerazzurri non ci sono ancora stati.