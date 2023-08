Sommer, Inter in ritardo coi tempi! Deve cambiare strategia? – TS

Il tempo scorre e l’Inter deve fare ancora a meno di Sommer. TuttoSport informa sulle tempistiche lunghe e sulla strategia da adottare.

TEMPISTICHE – Continuano a trascorrere veloci i giorni che separano l’Inter dall’inizio del campionato e, nonostante la dichiarata emergenza, il posto tra i pali rimane vuoto. Yann Sommer è stato scelto da tempo come prossimo primo portiere nerazzurro, ma Simone Inzaghi non può ancora contare su di lui. Questo è difficoltoso per il tecnico piacentino, che non avrà a disposizione lo svizzero neanche durante questo weekend di allenamento. TuttoSport, infatti, informa che per oggi l’Inter non ha fissato alcuna visita medica al CONI, che domani sarà regolarmente chiuso. Dunque, per Sommer è tutto nuovamente rimandato alla prossima settimana, quando i nerazzurri dovranno partire per l’Austria, con l’amichevole contro il Salisburgo programmata per mercoledì. Ciò significa che se il portiere del Bayern Monaco dovesse arrivare all’inizio della settimana Simone Inzaghi avrebbe un giorno di lavoro in meno a disposizione col nuovo acquisto.

STRETEGIA – Insomma, tutte queste indicazioni temporali fanno capire quanto il mercato dell’Inter, almeno nell’ambito dei portieri, sia tremendamente in ritardo. Soprattutto considerando l’importanza che l’allenatore converge verso il ruolo del portiere: non un semplice lavoro di respinta, bensì di movimento e costruzione nella manovra arretrata. I contatti fra la dirigenza nerazzurra e il Bayern Monaco, tuttavia, ci sono stati anche nella giornata di ieri. L’estremo difensore svizzero spinge verso la partenza per Milano, ma i tedeschi non vogliono lasciarlo partire fino a quando non troveranno un accordo per col suo sostituto. I rapporti fra i due club continuano ad essere amichevoli e rispettosi ma l’Inter potrebbe aver bisogno di cambiare strategia per affrettare i tempi dell’arrivo di Sommer, scegliendo di pagare integralmente la clausola da 6 milioni di euro, senza alcuno sconto.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna