Trubin, l’Inter ci pensa ancora e fissa il prezzo. Il resto delle valutazioni – TS

Trubin rimane un pallino della dirigenza dell’Inter ma l’alta valutazione dello Shakhtar Donetsk impone di cambiare i piani per il secondo portiere. Le ultime da TuttoSport.

SECONDO – Dopo avere sistemato l’emergenza primo portiere l’Inter dovrà affondare il colpo di mercato anche per il ruolo di secondo. In quest’ottica, rimane calda la pista Anatoly Trubin, nonostante l’elevata richiesta da parte dello Shakhtar Donetsk. La dirigenza nerazzurra fissa il budget massimo per il portiere ucraino: 10-12 milioni di euro sono sufficienti, considerando la scadenza di contratto tra un anno. È probabile, secondo TuttoSport, che l’Inter accantoni l’idea che porta a Trubin per rispolverarla tra dodici mesi, quando potrebbe arrivare a Milano a parametro zero. Ma a quel punto la situazione potrebbe essere diversa: nel frattempo il compagno Riznyk potrebbe soffiargli la titolarità allo Shakhtar Donetsk. Inoltre, l’Inter deve fare attenzione alla concorrenza del Benfica nella trattativa per averlo. La dirigenza nerazzurra, comunque, valuta altre piste più facilmente percorribili, con un probabile affondo su Emil Audero verso fine mercato. Per il futuro di Filip Stankovic, invece, l’Inter ha altri piani.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna