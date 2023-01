Skriniar, rischio sviluppi immediati per l’Inter senza una vera risposta

Skriniar è in scadenza al 30 giugno e per il momento continuano a non esserci risposte sul rinnovo (vedi articolo). Questo fa sì che l’Inter debba anche valutare sviluppi da qui al 31 gennaio.

IN BILICO – Non è scontata la permanenza di Milan Skriniar all’Inter già in questo mercato di gennaio. Il fatto che il difensore continui a non rispondere all’offerta di rinnovo è un’indicazione di come ci sia l’effettivo rischio di addio a fine stagione. Giuseppe Marotta martedì sera non ha dato “deadline” (vedi articolo), ma una c’è: il 31 gennaio. La data in cui finisce il mercato per la Serie A. Senza una risposta di Skriniar sarà presumibile che lui voglia andare altrove, col PSG in pole position. Si parla tanto della Supercoppa Italiana come dentro o fuori, ma più che altro bisogna guardare agli ultimi giorni di questo mese. Senza rinnovo di Skriniar c’è la possibilità di doverlo cedere da qui al 31, per recuperare qualcosa e non perderlo a parametro zero avendo anche qualche soldo per ingaggiare un sostituto. Cosa tutt’altro che semplice, vista la qualità del numero 37. Di sicuro c’è una certezza: il mancato rinnovo di Skriniar sarebbe una pesante sconfitta per l’Inter, recidiva visto il precedente di Ivan Perisic.