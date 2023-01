Marotta: «Monza-Inter? Anche l’arbitro può sbagliare! Skriniar, basta…»

Marotta ha parlato prima di Inter-Parma, ottavo di finale di Coppa Italia. L’AD nerazzurro si è espresso sul clamoroso errore di Sacchi contro il Monza, ma anche su Lukaku e Skriniar. Le sue parole a Infinity Mediaset

CAMPO E RINNOVI − Beppe Marotta ha parlato prima del fischio d’inizio di Inter-Parma: «La Coppa Italia è una competizione molto affascinante, non bisogna sottovalutare l’avversario e bisogna assolutamente passare il turno. Milan? Ci si gioca un trofeo, una partita inedita che non si gioca da tanti anni. Tutti gli appassionati possono seguirla, mi aspetto una bella partita e uno spot per tutto il calcio. Monza-Inter? Se quel gol regolare fosse stato convalidato credo avrebbe consentito all’Inter di vincere, ma sbagliamo tutti e quindi è giusto che sbagli anche l’arbitro. Bisogna riflettere sul Var, ci vuole maggiore accortezza da parte di tutti. Lukaku? Capita, lui ci aveva abituato a belle partite in precedenza. Quest’anno la sua permanenza è costellata da momenti difficili, speriamo che possa ritrovare la sua forma migliore. Skriniar? No deadline, sono dinamiche ricorrenti in tutti i club. Non vorrei parlare più di appuntamenti. Focalizziamoci sul campo, al di là del giusti rispetti per quello o quell’altro giocatore».