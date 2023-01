Skriniar-Inter, no incontri in agenda: fissata deadline per la risposta – Sky

Non sarebbero previsti incontri tra Inter e agenti di Milan Skriniar per il rinnovo del difensore slovacco. La deadline per la risposta.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Valentina Mariani dagli studi di Sky Sport 24, la situazione è che la risposta da parte di Milan Skriniar alla proposta di rinnovo presentata dall’Inter non è ancora arrivata. Il Club nerazzurro vuole sapere dopo la Supercoppa, entro il 20 gennaio, una risposta dal difensore slovacco. Non risultano, al momento, in agenda incontri con gli agenti del centrale e perciò si aspetterà, vista anche la mole di partite che le squadre devono affrontare, ma dopo la Supercoppa la Società meneghina vuole una risposta in quanto intende anche pianificare il futuro.

Fonte: Sky Sport