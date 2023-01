Longhi: «Test a distanza tra Milan e Inter. Tendenza masochista di Inzaghi»

Bruno Longhi ha analizzato in collegamento con Radio Sportiva le partite del sabato di Milan e Inter, prima dell’impegno del prossimo mercoledì in Coppa Italia. Estrema attenzione per la partita dei nerazzurri con il Verona.

TEST – Questo sabato Milan e Inter giocheranno in campionato per riprendersi dopo i due pareggi estremamente deludenti della settimana scorsa. La Supercoppa Italiana è molto vicina, Bruno Longhi ha commentato così su Radio Sportiva i match delle squadre milanesi: «Test a distanza tra Milan e Inter questo sabato. Le due compagini si affronteranno poi in Supercoppa Italiana, entrambe reduci da fatiche non indifferenti in Coppa Italia. Il Milan arriva dalla fresca eliminazione con il Torino e saranno a Lecce, dove la squadra di Baroni viaggia con una marcia europea. 5 risultati positivi, di cui 3 vittorie. L’Inter se la vedrà con il Verona, avversario apparentemente morbido, così dice la classifica. I nerazzurri dovranno affrontare il match con le dovute cautele, per quella strana forma di masochismo che colpisce spesso la squadra di Simone Inzaghi».