Inter, non solo Skriniar: l’offerta per de Vrij e il punto sugli altri rinnovi – Sky

L’Inter ha presentato un’offerta per il rinnovo del contratto di Stefan De Vrij. Il punto sui rinnovi dei giocatori nerazzurri over 30 in scadenza a giugno 2023.

RINNOVI – Secondo quanto riportato da Valentina Mariani dagli studi di Sky Sport 24, in casa Inter non si sta parlando solo del rinnovo di Milan Skriniar (vedi articolo), ma anche di quelli di Stefan de Vrij, di Matteo Darmian, di Danilo D’Ambrosio e di Edin Dzeko.

OFFERTA – In particolare, per quanto riguarda l’olandese, al difensore è stato offerto un biennale con opzione per un terzo anno. Il giocatore e al suo agente stanno valutando l’offerta e la possibilità di restare in nerazzurro.

SITUAZIONE – Sono tanti i calciatori in scadenza a giugno 2023. Per quelli over 30 il Club meneghino cercherà di fare offerte annuali, sta parlando con Darmian. Con quest’ultimo è già praticamente raggiunto quasi un accordo. D’Ambrosio ha in agenda un incontro per il rinnovo (e anche Dzeko). Ogni calciatore avrà il suo tempo dal Club lombardo.