Skriniar, PSG prepara ultimo assalto: Inter pronta! Dubbi Zagadou – SM

Skriniar rimane nelle mire del PSG che ha intenzione di insistere fino alle ultime ore di mercato (vedi articolo). Dopo il no dell’Inter giunto nella giornata di ieri, il club parigino non ha intenzione di arrendersi. Secondo le ultime di Sport Mediaset, è pronta un’altra offerta

ULTIMO ASSALTO – Milan Skriniar rimane la priorità del PSG che evidentemente non ha intenzione di accettare un rifiuto. Secondo Daniele Miceli, collega di Sport Mediaset, il club parigino prepara l’ultima offerta con l’Inter prova a rifare muro: «Arriverà un’offerta da 70 milioni di euro bonus inclusi, la risposta dell’Inter sarà no. Il club nerazzurro lavora anche per chiudere il difensore centrale, con il nome di Zagadou circolato nelle ultime ore (vedi articolo): sul francese ci sono dei dubbi legati alla sua condizione fisica, è svincolato e arriva da un infortunio. Ha un ingaggio lievemente inferiore a quello di Acerbi».

NO TRATTATIVA – Non solo Skriniar e Zagadou in casa Inter ma anche i rumors su Jordi Alba: «Capitolo Jordi Alba: il Barcellona non ha ricevuto alcuna offerta perché l’Inter no l’ha fatta, sono stati degli intermediari a offrire Jordi Alba ai nerazzurri, non c’è alcuna trattativa e Gosens rimane a Milano», specifica Miceli.