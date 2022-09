Skriniar, pericolo addio scampato (per ora). Missione rinnovo: l’idea Inter

Skriniar rimane nel mirino del PSG fino all’ultimo giorno di mercato ma l’Inter ha continuato a fare muro. Cedere adesso lo slovacco, con Inzaghi che continua a chiedere un difensore centrale in più, sarebbe stata una mossa troppo azzardata anche per chi ha necessità economico finanziare ben precise. Necessità che rimangono e che entro giugno 2023 andranno risolte. Ecco perché del futuro non ci è certezza

PERICOLO SCAMPATO (?) – Milan Skriniar è sempre stato nei pensieri del PSG che in realtà non ha mai fatto uno sforzo decisivo per accaparrarsi lo slovacco. L’Inter ha fatto muro fino al penultimo giorno di mercato facendo filtrare che nessuna cifra potrà convincere il club a far partire lo slovacco. Questo non perché i soldi non facciano gola o comodo alle casse nerazzurre, ma dare via lo slovacco a campionato in corso, l’ultimo giorno di mercato e senza una valida alternativa sarebbe stato semplicemente sadico. Inoltre Simone Inzaghi continua a chiedere quel difensore centrale in più per completare la rosa che rischia davvero di non concretizzarsi dopo lo stop per Francesco Acerbi e Manuel Akanji al Manchester City (vedi articolo).

FUTURO INCERTO – Skriniar dunque rimane e la priorità dell’Inter si sposta sul rinnovo del suo contratto. I dialoghi verranno avviati a breve, come lo stesso Giuseppe Marotta ha affermato pochi giorni fa (vedi dichiarazioni). Nei piani dell’Inter il rinnovo del numero 37 nerazzurro dovrebbe essere simile nei dettagli a quelli di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Bisognerà adesso capire le reali intenzioni di Steven Zhang, le richieste del giocatore e la fattibilità dell’operazione. Sicuramente è un rinnovo piuttosto urgente dato che il contratto di Skriniar scadrà nel giugno 2023. Poi non è detto che rimanga, l’Inter ha sempre una cessione in sospeso per sistemare il bilancio. Per ora rimane, ma il futuro è incerto.