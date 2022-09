Zagadou-Inter diverso da Acerbi: un dettaglio gioca a suo favore – SI

Zagadou sta diventando il nome principale per la difesa dell’Inter (vedi articolo). Il difensore, attualmente svincolato, secondo le ultime di Sportitalia potrebbe convincere Zhang soprattutto per un dettaglio

UN DETTAGLIO – C’è Zagadou svincolato ed è diventato l’alternativa low cost ad Acerbi che era l’alternativa low cost ad Akanji. Per Acerbi la trattativa aveva subito una brusca frenata e ora si parla di Zagadou che ha un ingaggio inferiore a quello di Acerbi. Il capitolo Skriniar non è chiuso, il PSG ha offerto 65 milioni di euro per un giocatore che sarà presto svincolato e in inverno potrebbe accasarsi ovunque. Un’offerta stratosferica che per l’ora l’Inter ha rifiutato.