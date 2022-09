Ravezzani: «Inter, incertezza su 2 giocatori non ha fatto bene a squadra»

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato dell’incertezza in casa Inter riguardo il futuro di due giocatori nerazzurri.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia. “L’incertezza Inter su Gosens e Skriniar potenzialmente cedibile per oltre due mesi non hanno fatto certamente bene al clima interno della squadra. La fine del mercato, oggi alle 20, rappresenta anche la fine di un disagio grosso per l’ambiente Inter“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani