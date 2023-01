Skriniar, ottimismo Inter per il rinnovo! No pressioni ma una deadline – TS

L’Inter è alle prese con il rinnovo di Milan Skriniar. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il club ha fissato una dead-line per il prolungamento

ULTIMATUM – In casa Inter tiene banco la questione rinnovo di Milan Skriniar. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club nerazzurro resta ottimista circa una risposta positiva del difensore slovacco alla proposta messa sul tavolo dal club (6 milioni netti più bonus, ndr). L’ottimismo, spiega il quotidiano, è dovuto al forte legame di Skriniar con i colori nerazzurri e con la città di Milano, in cui si trova bene. Il club non ha intenzione di pressare il giocatore per una risposta, ma la deadline è fissata entro la fine del mercato in modo tale che l’Inter abbia la possibilità di iniziare la ricerca del sostituto ideale.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna