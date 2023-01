Inter-Napoli, Spalletti punta sugli ex: risolti i dubbi di formazione – CdS

Inter-Napoli sarà una sfida da ex per Spalletti, che torna nello stadio dove è stato di casa dal 2017 al 2019. Per il Corriere dello Sport il tecnico toscano punterà su chi ha già avuto esperienze nerazzurre.

LE SCELTE – Il Napoli si affida agli ex per battere l’Inter. Il Corriere dello Sport mette Matteo Politano e Juan Jesus nei ballottaggi di formazione di Luciano Spalletti, rispetto a Hirving Lozano e Amir Rrahmani. Il kosovaro ha recuperato da un infortunio lungo tre mesi, ma è fermo dal 9 ottobre e per questo non sarà rischiato. Politano completerà il tridente con Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, avendo già segnato al Meazza col Milan. Pochi dubbi per il resto della formazione, considerato che il Napoli ha avuto un minor impatto dai Mondiali rispetto all’Inter. Proprio uno dei reduci dal Qatar è l’altra considerazione di Spalletti: André Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Camerun non appare in gran forma, perciò potrebbe esserci Tanguy Ndombele al suo posto. Come modulo occhio al classico 4-2-3-1 del tecnico toscano, oltre al 4-3-3 di inizio stagione. Questa la probabile formazione di Spalletti per Inter-Napoli, secondo il Corriere dello Sport: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini